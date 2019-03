È ricoverato in gravi condizioni un operaio di 24 anni rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro, verificatosi in una logistica di Santa Cristina e Bissone, in provincia di Pavia. Il giovane, dipendente di una ditta che opera all’interno dello stabilimento nel Pavese, secondo una prima ricostruzione, è stato travolto da uno scaffale che stava montando. Il 24enne è stato soccorso immediatamente dai colleghi di lavoro, che hanno poi chiesto l’intervento dei soccorsi. L’operaio è stato trasportato in elicottero all’ospedale Humanitas di Rozzano, nel Milanese, dove è ora ricoverato in prognosi riservata.