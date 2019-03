Schiacciato dalla sua auto, 63enne muore a Cervignano d'Adda

A Cervignano d'Adda, in provincia di Lodi, un uomo di 63 anni è rimasto schiacciato tra la sua automobile e la porta del box mentre stava caricando materiale sulla vettura. L'uomo aveva tirato fuori dal garage interrato, all'inizio del viale, la sua Giulia Alfa Romeo, ma all'improvviso la macchina è arretrata trascinando con sé il 63enne.

La morte dell'uomo

Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rimosso la vettura, e i carabinieri che stanno indagando sulle cause dell'incidente. L'auto potrebbe essere arretrata o per un mal funzionamento improvviso del freno a mano o per un'errata manovra.