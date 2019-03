Tre ragazzi picchiano e derubano una donna nel Varesotto: denunciati

Avrebbero picchiato e rapinato una donna lo scorso 22 febbraio, con queste accuse tre ragazzi, tutti giovanissimi, sono stati denunciati dai carabinieri di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese. Si tratta di un 17enne e un 19enne, pregiudicati, in compagnia di un 18enne, in regime di libertà vigilata.

L'aggressione

Secondo le indagini dei militari, i tre hanno visto la donna uscire sola dalla stazione di Ferno-Lonate e l'hanno seguita per alcuni metri, poi l'hanno circondata, strattonata e spinta, facendola cadere sul marciapiede, infine, l'hanno rapinata. Soccorsa da alcuni passanti, la donna è stata accompagnata in ospedale dove è stata medicata e dimessa con 7 giorni di prognosi per ecchimosi ed escoriazioni. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, i carabinieri sono risaliti ai tre, immortalati nei giorni successivi da altre telecamere mentre prelevavano 500 euro con il bancomat della donna rapinata.