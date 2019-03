Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Rimonta un campo di alta pressione a garanzia di una giornata in prevalenza soleggiata su tutta la regione salvo per nubi alte e stratificate di passaggio. Solo sulle Alpi di confine maggior nuvolosità in addossamento durante il giorno con possibili fenomeni serali sui crinali. Temperature senza variazioni di rilievo, temperature massime gradevoli e intorno ai 17-19°C in pianura.

Le previsioni a Lodi

A Lodi sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 7°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per il weekend è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 24,3 µg/m³.