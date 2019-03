Malpensa, scooter in fiamme dopo scontro con auto: morto 68enne

Un uomo di 68 anni è morto in un incidente stradale sulla statale che collega il Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa, in provincia di Varese, all'area Cargo City. L’uomo, ex dipendente aeroportuale in pensione, si è scontrato con una monovolume mentre era in sella al suo scooter. In seguito allo schianto è finito sotto l'auto e il suo scooter ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è deceduto prima di arrivare in ospedale.