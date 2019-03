Per errore ha bevuto del detersivo da un flacone, scambiandolo per una bottiglia d'acqua. Un bambino di due anni e mezzo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo, dopo aver ingerito il liquido in una cascina nel comune di Valle Lomellina, in provincia di Pavia. Il piccolo è stato trasferito in elicottero al nosocomio bergamasco. È sotto stretta osservazione, ma al momento non risulterebbe in pericolo di vita.

Ha bevuto dal flacone pensando fosse acqua

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il bambino, dopo aver parlato con i suoi familiari, ha preso un flacone pensando che si trattasse di una bottiglia d'acqua e ne ha ingerito un sorso. Il padre, che si è subito accorto del gesto del bimbo, ha chiesto l'intervento dei soccorsi. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.