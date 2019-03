Mostre a Milano: cosa fare nel weekend del 9-10 marzo

Sono numerosi gli appuntamenti in programma nel weekend del 9 e 10 marzo a Milano per chi decide di rimanere in città e per chi sceglie il capoluogo lombardo come meta turistica. Dalla mostra fotografica sociale “Ri-scatti: AMICO FRAGILE” al Cartoomics fino a Fa’ la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che torna a Milano per la sedicesima edizione. Ancora visitabili, anche le mostre “Le nature morte di Geo Poletti” a Palazzo Reale o “Broken Nature: Design Takes on Human Survival” alla Triennale.

Mostre ed eventi che inaugurano a Milano questa settimana

“Ri-scatti: AMICO FRAGILE” al Padiglione d’Arte Contemporanea

Al Padiglione d’Arte Contemporanea, dall’8 al 17 marzo, è in programma la mostra di fotografia sociale dal titolo “Ri-scatti: AMICO FRAGILE”, organizzata per il quinto anno consecutivo da RISCATTI Onlus. I protagonisti quest'anno saranno gli adolescenti vittime in casi di bullismo e cyber-bullismo. I ragazzi, alcuni dei quali attualmente in cura presso la Casa Pediatrica dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, dopo un workshop di fotografia, avranno modo di esporre le loro istantanee. Durante l’esposizione, gli scatti verranno messi in offerta e parte del ricavato sarà utilizzato per valorizzare le attività della Casa Pediatrica del Fatebenefratelli. L’ingresso è previsto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30 ed è libero.



Cartoomics a Fiera Milano Rho

Dall’8 al 10 marzo, va in scena, la 26ª edizione di Cartoomics, la fiera che unisce cultura pop, fumetto, gaming ed entertainment. L’evento, ormai punto di riferimento nel settore a livello nazionale, si tiene a Fiera Milano Rho, nei Padiglioni 12, 16, 20. Un programma veramente ricco aspetta gli appassionati del genere, che potranno incontrare, tra i tanti presenti, Max Bunker, invitato per festeggiare il 50° anniversario del suo mitico Alan Ford, o Ivo Milazzo, creatore con Giancarlo Berardi nel 1974 dell’indimenticabile Ken Parker. L’orario di apertura è dalle 9.30 alle 19.30.



Fa’ la cosa giusta! a Fieramilanocity

Torna a Milano, per la sedicesima edizione, Fa’ la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili organizzata da Terre di mezzo Eventi, che si conferma a ingresso gratuito per tutti i visitatori. La manifestazione, allestita a Fieramilanocity, si potrà visitare dall’8 marzo fino a domenica 10 marzo. In fiera i visitatori troveranno 700 aziende e realtà ospitate in 10 sezioni tematiche e sei spazi speciali, nei 32mila metri quadrati di spazio espositivo e un programma culturale di 450 appuntamenti tra laboratori, incontri ed esperienze organizzate in esclusiva per la fiera. Venerdì dalle 9 alle 21, sabato dalle 9 alle 22 e domenica dalle 10 alle 20.

Mostre ed eventi in corso a Milano a marzo 2019

Le nature morte di Geo Poletti a Palazzo Reale

Palazzo Reale propone una straordinaria collezione di nature morte del ‘600-‘700 mai esposte e provenienti dalla collezione di Geo Poletti, storico dell’arte, conoisseur, noto come “il miglior conoscitore milanese della pittura italiana del Seicento”. Con questa mostra, il capoluogo lombardo rende omaggio, non solo alla collezione, ma anche a un grande milanese, noto a tutti i musei del mondo. L’esposizione è in programma fino al 24 marzo. L’ingresso è gratuito.

'Broken Nature: Design Takes on Human Survival' alla Triennale

Alla XXII Triennale di Milano, intitolata "Broken Nature:Design Takes on Human Survival", inaugurano una mostra tematica e una serie di partecipazioni di Paesi da tutto il mondo. Tema centrale dell’evento è indagare attraverso architettura e design quali siano le prospettive dei legami tra gli esseri umani e il contesto in cui vivono, esplorando il concetto di "design ricostituente": far sì che tutti facciano la propria parte per salvare il pianeta. Orari: 10.30 - 20.30, dal 1 marzo al 1 settembre.

Lucio Fontana al Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Le due Pietà di Lucio Fontana per il Duomo di Milano arrivano dal 27 febbraio al 5 maggio al Museo diocesano Carlo Maria Martini: si tratta di un'occasione unica per confrontare le due versioni della predella raffigurante la Pietà, realizzate nel 1954 e nel 1955, e il bozzetto dal vero per la monumentale pala dell'Assunta conservata al Museo. Le 3 opere, eccezionalmente riunite, permettono di considerare la riflessione di Fontana sul tema del sacro, e sono inserite in un percorso che accoglie anche alcuni dei bozzetti in gesso per il concorso della quinta porta della cattedrale del 1950 e la "Via Crucis bianca" in ceramica del 1955. Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 18.

Angelo Morbelli alle Enrico Gallerie d'Arte

Nel primo anniversario della scomparsa del caposcuola del Divisionismo italiano, le Enrico Gallerie d'Arte di Milano accolgono "Angelo Morbelli (1853-1919). Tra Verismo e impegno sociale" dal 28 febbraio al 13 aprile. Esposte 25 celebri tele dell'artista, molte delle quali ritornano visibili dopo oltre un secolo. Orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle 15:00 alle 20:00, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 10:30 alle 20:00.

Leonardo e Warhol alla Cripta di San Sepolcro

Alla Cripta di San Sepolcro il 1° marzo si apre "Leonardo and Warhol in Milano. The genius experience", allestita in occasione delle celebrazioni per il quinto centenario della morte di Leonardo e visitabile fino al 30 giugno. In un viaggio multimediale scandito per temi, la mostra mette in relazione la Milano vissuta, disegnata e immaginata da Leonardo da Vinci con "The Last Supper", l'opera con cui nel 1986 Warhol reinterpretò il capolavoro leonardesco. Orari: dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 20.00.

Antonello da Messina a Palazzo Reale

È l'Annunciata, con i suoi occhi scuri e profondi e il viso luminoso incorniciato dall'azzurro del velo, l'opera icona della mostra che Palazzo Reale dedica ad Antonello da Messina, visitabile fino al 2 giugno. Accanto alla Vergine, altri 18 dei 35 capolavori autografi di uno dei più importanti ritrattisti del Quattrocento: un tesoro prezioso, considerando il corpus limitato delle opere dell'artista messinese, conservato in differenti musei italiani e internazionali. La mostra nasce con l’intento di indagare l’arte di Antonello da Messina con uno sguardo analitico, preciso, capace di mettere a fuoco ogni singolo tratto della sua tecnica senza eguali. Per questo motivo, accanto alle opere di Antonello, saranno esposti i taccuini di Giovan Battista Cavalcaselle, critico che per primo ricostruì il catalogo dell’artista siciliano. Orari: lunedì dalle 14:30 alle 19:30, martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9:30 alle 19:30, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30.

'Dream Beasts' al Museo della Scienza e Tecnologia

Fino al 19 maggio saranno in mostra al Museo della Scienza e Tecnologia per la prima volta in Italia le opere dell’artista olandese Theo Jansen, conosciuto in tutto il mondo per le sue enormi sculture cinetiche chiamate Strandbeests, “animali da spiaggia”. In esposizione creature ispirate al mondo animale capaci di muoversi in modo realistico sfruttando la spinta del vento grazie a sensori per adattarsi all’ambiente. Definito dalla critica internazionale “un moderno Leonardo da Vinci”, l’artista ama coniugare il sapere scientifico a suggestioni di carattere umanistico, spaziando da sperimentazioni sulla cinetica e la meccanica all’esaltazione della natura e della bellezza. Orari: dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.00, sabato e festivi dalle 9.30 alle 18.30.

Giorgio Andreotta Calò al Pirelli Hangar Bicocca

Al Pirelli Hangar Bicocca è in mostra fino al 21 luglio la personale di Giorgio Andreotta Calò: un percorso che racconta anche la storia di Milano e in particolare della società Pirelli, su cui l'artista ha compiuto diverse ricerche. Il titolo alla mostra coincide con il nome del piroscafo appartenuto alla Pirelli Cavi, battezzato Città di Milano: le immagini sottomarine del relitto aprono l’esposizione. Il percorso prosegue con le sculture 'Clessidre' e 'Meduse', ricavate dai pali per gli ormeggi dei canali di Venezia, e un grande cavo da trasmissione lungo oltre 30 metri, recuperato nelle acque di Ischia. Orari: da giovedì a domenica 10-22.

‘Leonardo da Vinci Parade’ al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia

‘Leonardo da Vinci Parade', aperta fino al 13 ottobre al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano, è stata ideata e curata in collaborazione con la Pinacoteca di Brera. Per celebrare i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il Museo ritorna alle sue origini esponendo in modo evocativo le due collezioni con cui ha aperto al pubblico il 15 febbraio 1953. Mette in scena una ricca selezione degli spettacolari modelli realizzati negli anni ’50 interpretando i disegni di Leonardo e affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952 dalla Pinacoteca di Brera, diretta allora da Fernanda Wittgens. La mostra è compresa nel biglietto d’ingresso per il museo. Orari: martedì e venerdì dalle 9.30 alle 17.00, sabato e festivi dalle 9.30 alle 18.30.

Mostre da non perdere nel resto della Lombardia

Vivian Maier alle Scuderie del Castello di Pavia

Oltre cento fotografie, in bianco e nero e a colori, dell’artista americana saranno esposte fino al 5 maggio presso le scuderie del castello Visconteo di Pavia. Vivian Maier, classe 1926, è considerata una delle massime esponenti della street photography. La sua opera è stata scoperta soltanto nel 2007, grazie alla testardaggine di John Maloof, figlio di un rigattiere.

Eventi per bambini

La storica compagnia Carlo Colla & Figli porta in scena la famosa fiaba 'La Bella Addormentata' all’Atelier Colla con una rappresentazione che coinvolge ben 150 marionette. Lo spettacolo, per grandi e piccini, sabato 9 marzo 2019 e domenica 10 marzo 2019 alle ore 16. L'Archivio della Cà Granda a Milano, oltre ad offrire la possibilità di pranzare in un museo, domenica 10 marzo organizza per i bambini di età superiore ai cinque anni il laboratorio creativo "Maschere macabre", dedicato al Carnevale Ambrosiano.