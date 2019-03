Milano, centinaia di studenti in corteo: “Educazione sessuale libera”

Centinaia di studenti hanno dato vita, questa mattina, a Milano, a un corteo, che anticipa l’appuntamento di domani della Festa della Donna, dal titolo “Educazione e prevenzione per corpi liberi e menti consapevoli”. I manifestanti sono partiti attorno alle 10 da largo Cairoli e hanno attraversato le strade del centro. Durante la marcia, in piazza Duomo, è stato esposto uno striscione a forma di mutande, con su scritta la frase “Fuori i preti dalle nostre mutande”.

Le motivazioni del corteo

“Vogliamo un'educazione sessuale libera, laica, non binaria, che tratti di piacere e desiderio in tutte le scuole - si legge sul volantino dei manifestanti - Vogliamo conoscere per prevenire ogni forma di violenza di genere per poter prendere consapevolezza sui nostri corpi e sulle nostre vite. Siamo contro la strumentalizzazione, la censura, le imposizioni sui nostri corpi, che pretendono di dettarci come vestirci, come porci, e come mostrarci. Chi e come siamo lo decidiamo solo noi. Rifiutiamo il decreto Pillon, il decreto sicurezza di Salvini e la violenza sessista e razzista che esso legittima per la libertà di migrare di tutte e tutti”.