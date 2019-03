Milano: arrestato 'Yo il vendicatore', ex bullo che rapinava i minori

I carabinieri hanno arrestato 'Yo il vendicatore', un marocchino di 28 anni noto anche come 'Il terrore di Forlanini', rapinatore le cui vittime erano quasi sempre giovanissimi. I militari della compagnia di Milano Vigentino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 28enne, a cui vengono contestate quattro rapine commesse tra il 15 agosto 2018 e 12 febbraio 2019 nella zona di Mecenate. Solo in un'occasione la vittima era maggiorenne, rapinato su un autobus, mentre negli altri tre casi il 28enne ha aggredito in strada ragazzini di 15, 16 e 17 anni. Le vittime lo conoscevano perché in passato era stato un noto bullo in una scuola della zona. Il suo soprannome, che in arabo significa appunto 'Il vendicatore', sarebbe nato proprio in quel periodo.