Meteo a Milano: le previsioni di oggi giovedì 7 marzo

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Una perturbazione atlantica preceduta da aria più umida dai quadranti meridionali transita sul Nord Italia determinando una giornata perturbata in Lombardia. Molte nubi con tendenza a piogge a partire da Ovest e dalle Alpi, più diffuse tra pomeriggio e sera, anche moderate su Alpi e Prealpi, fenomeni a carattere irregolare sulle pianure intervallati anche da schiarite, specie sul Mantovano. Neve in montagna dai 1300-1600 metri. Temperature in calo nei massimi, eccetto che sulle pianure orientali. Venti in rinforzo da SE.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 15mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest.

Le previsioni a Lodi

A Lodi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 6.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,2 µg/m³.