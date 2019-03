Aprica, schiacciato sotto l'auto del padre: gravissimo bimbo di 9 anni

Gravissimo incidente ad Aprica, in provincia di Sondrio. Un bambino di Milano, nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 6 marzo, è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Manzoni di Lecco dopo essere rimasto schiacciato sotto l'auto del padre. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri.

La ricostruzione dei fatti

L'uomo al volante della vettura, con il figlio di nove anni a bordo, ha raggiunto una via del centro e ha lasciato il bambino solo in auto. Non si sa se abbia dimenticato di tirare il freno a mano o il freno sia stato allentato dal figlio. Sta di fatto che la macchina, in un breve tratto in pendio, all'improvviso si è messa in moto.

Il bimbo in gravissime condizioni

Terrorizzato per quanto stava accadendo, il bambino ha cercato di scendere dalla macchina in movimento e ha così riportato diversi traumi. Dopo i primi soccorsi, il piccolo è stato caricato su un elicottero del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale di Lecco. La prognosi è riservata e i carabinieri hanno posto sotto sequestro l'auto e stanno ascoltando diversi testimoni. Il padre, sotto choc, sarà sentito più avanti.