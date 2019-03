La polizia cattura cinque latitanti nella Repubblica Dominicana

Tre latitanti, che erano fuggiti da una condanna per reati sessuali, sono stati catturati nella Repubblica Dominicana. I tre rientreranno oggi in Italia grazie a un'operazione condotta dai poliziotti del servizio centrale operativo, dalla squadra mobile di Brescia e dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Inoltre, il viaggio nella Repubblica Dominicana ha consentito la cattura anche altri due latitanti ricercati per condanne di reati contro il patrimonio.

Le parole di Alfonso Bonafede

"Oggi vengono riconsegnati alla giustizia italiana cinque latitanti, condannati a vario titolo in via definitiva per bancarotta, violenza sessuale e atti sessuali con minorenni. Sono stati arrestati a Santo Domingo ed espulsi verso il nostro paese. Un aereo li ha prelevati la notte passata e fra qualche ora arriveranno su suolo italiano. È una grande soddisfazione, perché lo scorso 13 febbraio ci siamo trovati in via Arenula con il ministro degli Esteri della Repubblica Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, e abbiamo firmato degli importanti accordi bilaterali", come scrive su Facebook il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. "Gli amici dominicani ci hanno restituito cinque criminali che volevano farla franca ancor prima che i rispettivi parlamenti abbiano ratificato gli accordi firmati tre settimane fa. Questa è la dimostrazione di un'autentica volontà di cooperazione fra i nostri due paesi".

Le dichiarazioni di Matteo Salvini

"Dopo i quattro latitanti rintracciati pochi giorni fa a Tenerife e già rientrati in Italia, la polizia di stato ha arrestato altre cinque persone a Santo Domingo (tre sono state condannate per reati sessuali e due per reati contro il patrimonio). Stanno facendo rientro in Italia e finiranno in galera", come afferma il ministro degli Interni, Matteo Salvini. "Complimenti alla Polizia di Stato", aggiunge il ministro, "la missione a Santo Domingo doveva riportare nelle galere italiane tre criminali condannati per reati sessuali ma i nostri poliziotti hanno scovato due delinquenti in più. È un'ottima notizia. Pochi giorni fa la Polizia aveva arrestato quattro latitanti a Tenerife: erano scappati in Spagna dopo essere stati condannati per droga. Questi successi, oltre al caso di Cesare Battisti, confermano la nostra determinazione: nessun delinquente può sentirsi tranquillo, in Italia o nel resto del mondo. E non ci fermiamo qui".