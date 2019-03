La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in rapido aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Permangono correnti occidentali, in un contesto inizialmente soleggiato sulla Lombardia. Nel corso del giorno tendenza ad un aumento della nuvolosità a partire da Ovest per l'avvicinamento di una perturbazione atlantica con possibilità di qualche debole precipitazione verso sera sui settori occidentali, specie prealpini. Temperature prossime intorno ai 2-4°C al mattino, intorno ai 15-16°C nel pomeriggio. Ventilazione debole in prevalenza occidentale.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

Le previsioni a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 0°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 19,2 µg/m³.