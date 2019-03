Legnano, tenta di accoltellare il nuovo compagno della ex: arrestato

Un uomo di 38 anni, con precedenti, è stato arrestato a Legnano (Milano) con l'accusa di tentato omicidio questa mattina, mercoledì 6 marzo. L'uomo, italiano, è stato bloccato dai carabinieri mentre, in mezzo alla strada, cercava di accoltellare un 49enne dopo averlo colpito alla testa con una bottiglia. All’origine dell’aggressione, stando a quanto emerso, ci sarebbe una lite scoppiata tra i due, ex compagno e nuovo compagno di una donna di 40 anni, che si sarebbero incontrati per caso e avrebbero iniziato a litigare a causa di rancori personali. Il 49enne, ferito alla testa non in maniera grave, è stato trasportato al pronto soccorso di Legnano dove è stato medicato, mentre l'aggressore è stato portato in carcere a Busto Arsizio (Varese).