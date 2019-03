Un motociclista 35enne è morto scontrandosi contro un’autocisterna sulla strada provinciale Cerca, nel comune di Mediglia, in provincia di Milano. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio alle 16.10 e l’impatto è stato fatale per l’uomo in sella alla moto. Secondo una prima ricostruzione, ancora da accertare con ulteriori rilievi, il centauro potrebbe aver compiuto una manovra azzardata. Nello scontro la moto ha preso fuoco ma per fortuna il mezzo pesante non conteneva liquidi infiammabili.