Ha avuto un infarto mentre stava facendo colazione al bar. Un giovane di 18 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Legnano dopo essere stato colpito da arresto cardiaco mentre era in un bar a Gavirate, in provincia di Varese. Il ragazzo si è accasciato a terra all’improvviso e ha perso i sensi. È stato trasportato in elisoccorso in ospedale ed è ricoverato in prognosi riservata.

Soccorso da un’infermiera cliente del bar

In attesa dell'arrivo dei soccorritori, un’infermiera presente nel bar ha iniziato a praticare al 18enne il massaggio cardiaco, mentre altri clienti sono andati a recuperare il defibrillatore in dotazione al Comune. Quando sono tornati, pronti ad utilizzarlo, i soccorritori del 118 sono subentrati all'infermiera per stabilizzare il giovane. "Confidiamo in una pronta ripresa del ragazzo- ha affermato Guido Garzena, dirigente Areu Varese -, siamo contenti della risposta di tutta la cittadinanza che si è mossa per aiutarlo e come sempre ringrazio i soccorritori".