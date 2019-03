Milano, nascondeva hashish in auto: arrestato pusher

Un marocchino pregiudicato di 40 anni, irregolare in Italia, che viveva abusivamente in una casa popolare di Milano, è stato arrestato dalla polizia per spaccio di droga. L'uomo nascondeva poco meno di un chilo di hashish nel bagagliaio di un'auto che usava come 'imbosco' per lo stupefacente, parcheggiata in strada.

Notato mentre vendeva la droga

L'uomo, che ha precedenti per spaccio, furto e rapina, è stato osservato da alcuni agenti in borghese del commissariato Lorenteggio mentre portava un acquirente (successivamente multato e segnalato in prefettura) alla macchina, parcheggiata in via Segneri, alzava il portellone posteriore e prelevava la droga per consegnargliela.

La perquisizione

Bloccato dagli agenti, durante la perquisizione dell'auto, una Ford Mondeo, sono stati trovati sette panetti di hashish per un peso complessivo di 826 grammi. In casa, un appartamento Aler in via Giambellino, aveva un portafogli con all'interno 79mila euro in contanti.