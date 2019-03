Mentre la madre e la zia erano in caserma per denunciarlo, lui ha dato fuoco all’auto della zia. Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, per estorsione, danneggiamento e maltrattamenti in famiglia. Le vittime sono l’anziana madre dell’uomo, 83 anni, e la zia di 67 anni. L’83enne, stanca di sottostare alle richieste di denaro da parte del figlio e da tempo vessata dalle sue pretese e minacce, era andata dai carabinieri per denunciare suo figlio, accompagnata dalla sorella minore, anche lei tartassata di richieste di denaro dal nipote.

Ha dato fuoco all’auto della zia

Quando le due donne si sono recate in caserma, il 49enne è andato sotto casa della zia e ha dato fuoco alla sua vettura. La 67enne si è messa d’accordo con i carabinieri e ha chiamato il nipote chiedendogli quanto volesse per lasciarle in pace. Una volta raggiunto l’accordo sulla cifra, 250 euro, zia e nipote si sono dati appuntamento. Quando l’uomo si è presentato e ha ritirato il denaro i militari lo hanno arrestato e condotto in carcere.