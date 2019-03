Milano, famiglia intossicata dal monossido: nessuno è grave

Un’intera famiglia di stranieri è rimasta intossicata nella propria abitazione dal monossido di carbonio, questa mattina, a Milano. Si tratta di quattro persone, tre adulti di 63, 33 e 31 anni, e di un bambino di tre anni, nessuno dei quali è in gravi condizioni. È accaduto poco dopo le 10 in via degli Umiliati, dove i soccorritori sono intervenuti per un malore in un appartamento, in cui il rilevatore di monossido ne ha subito individuato la presenza. Le quattro persone sono state trasportate in codice giallo all’ospedale Niguarda.