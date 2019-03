Meteo a Milano: le previsioni di oggi lunedì 4 marzo

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Un veloce fronte atlantico transita rapidamente sul Nord Italia determinando un aumento delle nubi in Lombardia e qualche fenomeno, in prevalenza debole, a tratti moderato sui settori orientali; neve in montagna dai 1600-1900 metri, in lieve calo dalla serata. Migliora rapidamente dalla tarda sera con ampie schiarite. Temperature in calo nei massimi. Venti in rinforzo dai quadranti occidentali.

Le previsioni a Lodi

A Lodi cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest

Le previsioni a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,2 µg/m³.