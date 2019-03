Incendi, fiamme nei boschi dell'Oltrepò Pavese: non si esclude il dolo

Diversi incendi sono divampati nella mattinata di oggi, domenica 3 marzo, in alcune zone montane dell'Oltrepò Pavese. Le fiamme stanno interessando i boschi nelle località di Varzi Brallo di Pregola, Bagnaria, Romagnese, Casa Matti, e Menconico, tutte in provincia di Pavia. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco giunte da tutta la provincia, con il supporto di quelle di Piacenza e della Comunità Montana.

Indagini in corso

Fino a questo momento non si registrano pericoli per i residenti in prossimità delle aree interessate dai roghi e non è stato necessario evacuare gli abitanti. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del nucleo forestale: non si esclude che gli incendi, divampati nel giro di pochi minuti, possano avere un'origine dolosa.