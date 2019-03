Milano, 19enne accoltellato al collo: grave ma non in pericolo di vita

Un ragazzo di 19 anni di origini ecuadoriane è stato accoltellato all’alba alla periferia di Milano ed è ora ricoverato al Policlinico per una ferita al collo. Il giovane è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. A dare l’allarme, alle 5 di questa mattina, è stato un amico della vittima, probabilmente avvertito dallo stesso ragazzo.

Ritrovato in via Cassinis

Il 19enne, regolare, è stato trovato dagli uomini delle volanti, riverso a terra in via Cassinis, non molto lontano dalla stazione Porto di Mare della linea 3 della metropolitana. La vittima, in stato confusionale, non ha saputo fornire alcun particolare dell'aggressione così come il connazionale che ha chiamato il 112 in quanto, ha detto agli agenti di non aver assistito all'aggressione. Sono in corso indagini della polizia per far luce su quanto accaduto.