Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Giornata stabile e inizialmente ben soleggiata su tutta la Lombardia, con qualche foschia mattutina tra cremonese e mantovano. Nel pomeriggio-sera transito di nubi stratiformi anche estese, con cieli nel complesso nuvolosi. Temperature con poche variazioni, assenza di gelate al mattino e valori diurni intorno ai 17-18°C. Ventilazione debole occidentale, più vivace nel pomeriggio.

Le previsioni a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in lento ispessimento dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge.

Le previsioni a Mantova

A Mantova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,3 µg/m³.