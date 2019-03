Incidente stradale nel Pavese: morto ragazzo di 28 anni

Un ragazzo di 28 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella mattina di sabato 2 marzo nel territorio del comune di Codevilla, in provincia di Pavia, lungo la strada che conduce a Rivanazzano. Il giovane, alla guida della sua auto, è uscito di strada per cause ancora da accertare. Quando sono intervenuti i medici del 118, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.