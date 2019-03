Incidente a Bergamo Alta: scontro con un'auto, muore motociclista

Incidente mortale a Bergamo nella giornata di oggi, sabato 2 marzo: un uomo di 69 anni, che abitava in città, è deceduto sul colpo in uno scontro tra un'auto e la sua moto di grossa cilindrata. L'incidente è avvenuto a Bergamo Alta, in via della Fara, poco prima delle 13. Vani i soccorsi del 118 per il motociclista. L'automobilista, un italoamericano residente in California, è illeso. La dinamica del fatto è al vaglio della polizia locale: all'origine dello schianto potrebbe esserci una mancata precedenza. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi.