Tangenti, arrestato sindaco nel Comasco

Dalle prime ore di questa mattina, è in corso un'operazione di polizia giudiziaria, che sta dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Como, nei confronti di nove soggetti, di cui due in carcere e sette ai domiciliari. Tra i due in carcere, c'è anche un sindaco della provincia di Como. L'operazione di polizia ha per oggetto "numerosi casi" di presunti "accordi corruttivi tra il primo cittadino e clienti del proprio studio associato, nonché per violazioni edilizie". L'operazione riguarda le province di Como, Sondrio, Milano e Roma.

