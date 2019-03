Tram "sabbiatrice" esce dai binari a Milano, nessun ferito

Questa mattina a Milano, a poche decine di metri da piazza del Duomo, è deragliato un tram. L'incidente non ha riguardato un mezzo di linea, ma una "sabbiatrice" che quindi non portava passeggeri. Il personale che si trovava a bordo del mezzo è illeso. L'episodio è accaduto poco dopo le 5.30 in via Mazzini, quasi all'angolo con piazza del Duomo, quando il mezzo è uscito dai binari senza provocare particolari danni. Sul posto sono intervenuti la polizia Locale e l'Atm per provvedere alle deviazioni e al ripristino della linea.