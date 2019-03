Meteo a Milano: le previsioni di oggi venerdì 1 marzo

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Correnti tese nord occidentali porteranno ad un aumento della nuvolosità sui settori confinali alpini, con possibili nevicate attorno ai 1500 metri. Bello e soleggiato altrove con temperature molto miti per via dell'attivazione di correnti favoniche. Attenzione alla possibile formazione di foschie mattutine sulle basse pianure. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Brescia

A Brescia nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 28,4 µg/m³.