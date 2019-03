Un uomo è stato ferito a colpi di pistola, probabilmente per un regolamento di conti, da due sconosciuti che ieri sera si sono presentati a casa sua, nel centro di Suzzara, nel Mantovano, poco prima delle 19. La vittima, un 27enne della Repubblica Dominicana, pluripregiudicato per rapina, droga e maltrattamenti in famiglia, residente nel comune in provincia di Mantova, è stato colpito al torace da alcuni proiettili. È stato trasportato in ospedale dove, secondo i carabinieri intervenuto per le indagini, non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione dei fatti

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, poco prima delle 19.30 due persone si sono presentate a casa del pregiudicato, in una palazzina in piazza Matteotti, a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Appena l'uomo ha aperto e si è affacciato sul pianerottolo uno dei due ha fatto fuoco. I due sono poi fuggiti facendo perdere le loro tracce mentre alcuni parenti che erano in casa con il ferito lo hanno soccorso. Subito sono stati istituiti dai militari posti di blocco nelle principali vie d'uscita dalla cittadina ma finora senza esito. Visti i precedenti penali del ferito e le modalità dell'atto criminale, le indagini hanno imboccato la strada del regolamento di conti tra bande rivali.