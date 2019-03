Il titolare di una ditta di Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, è morto nella propria azienda schiacciato da una pesante pompa idraulica che stava riparando. Al momento dell’incidente, insieme alla vittima, Gianluigi Bonfanti, 64 anni, erano sul posto un parente e un altro collaboratore. Bonfanti, per cause ancora in corso d'accertamento, è stato travolto dal macchinario, pesante diversi quintali. Inutili i tentativi di rianimazione portati avanti dal personale del 118. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.