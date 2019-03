Un uomo di 57 anni è stato ricoverato in gravi condizioni al policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto giovedì 28 febbraio a Val di Nizza, in provincia di Pavia, nella zona montana dell'Oltrepò Pavese. L'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, finendo in un fossato. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per liberare il 57enne rimasto incastrato nelle lamiere accartocciate della vettura. L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Pavia. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri. Dai primi accertamenti condotti dai militari, sembra che l'uomo guidasse un'auto non di sua proprietà della quale si era impossessato illecitamente.