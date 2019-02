Busto Arsizio, litigano sulla musica al bar e aggrediscono un uomo

Due fratelli di 33 e 36 anni, albanesi, sono stati denunciati dalla polizia per aver selvaggiamente picchiato un uomo in un bar, per averlo morsicato al volto e avergli fratturato uno zigomo, perché lo credevano un poliziotto. L'episodio si è verificato un mese fa a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Secondo le indagini degli agenti, che nelle scorse ore hanno rintracciato i due fratelli, l’aggressione sarebbe nata perché l’aggredito avrebbe dissentito sul genere musicale richiesto dai due nel locale. I due allora gli si sono scagliati contro urlando "sei uno sbirro", colpendolo con dei pugni e morsicandogli la faccia. L'uomo, soccorso, è stato poi sottoposto a un intervento chirurgico maxillo-facciale per le lesioni subite.