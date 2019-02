Arrestati a Rescaldina, in provincia di Milano, due pregiudicati di 24 e 32 anni, colti in flagranza mentre stavano per rapinare l’ufficio postale. I due sono stati rintracciati grazie al gps dell'auto rubata con cui avevano raggiunto il luogo dove volevano effettuare la rapina. Per celare i loro volti, oltre a indossare occhiali da sole, cappellino e scaldacollo, i due si erano cosparsi mani e viso di fondotinta marrone scuro.

Individuati grazie al gps dell’auto rubata

Intorno alle 11.30 del 27 febbraio i militari li hanno bloccati mentre stavano per entrare negli uffici postali, uno con in mano un coltello e l'altro con una pistola con matricola abrasa alla cintura. I carabinieri li hanno individuati grazie a una società assicurativa che li ha messi al corrente della posizione del gps di un'auto rubata la sera prima a Caronno Pertusella, in provincia di Varese.