La situazione meteo in città

A Milano bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Un campo di alta pressione favorisce una giornata ben soleggiata ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Clima molto mite a tutte le quote con valori tipici del mese di Aprile e massime in pianura intorno ai 20°C. Venti deboli. Nel corso della prossima settimana l'anticiclone tornerà a proteggere tutto il Nord e la Lombardia. Ci aspettano giorni ben soleggiati e dal clima particolarmente mite, anche su valori record per il mese di Febbraio.

Le previsioni a Bergamo

A Bergamo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

Le previsioni a Brescia

A Brescia bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 4°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,2 µg/m³.