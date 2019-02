Due persone sono state arrestate dalla polizia di Stato con l'accusa di aver messo in piedi un traffico di cocaina tra Torino e Gallarate, in provincia di Varese. In tutto sono sette le persone finite nell'inchiesta, condotta dal commissariato di Gallarate, sullo smercio di cocaina, proveniente dal Piemonte e destinata alle piazze di spaccio del Varesotto. Da quanto emerso, a gestire il traffico di droga sarebbero stati due fratelli marocchini, di cui uno latitante e destinatario di un'ordinanza di carcerazione, che per lo spostamento della droga si affidavano a un corriere. Durante le indagini sono stati sequestrati oltre 2,2 kg di cocaina e circa 16 mila euro in contanti.