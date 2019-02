Ha insultato e picchiato la compagna, colpendola con calci e pugni alla pancia, fino a provocarle un aborto. Per questo un marocchino di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri di Calusco d'Adda (Bergamo). I due episodi a seguito dei quali la donna ha subito l'aborto risalgono a novembre scorso ma non era la prima volta che l’uomo la percuoteva. Da due anni il 37enne, che vive a Medolago, in provincia di Bergamo, malmenava la compagna con "insulti, minacce e lesioni", come scrive il giudice nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri. Le percosse avvenivano, sia in casa che per strada. A seguito degli episodi risalenti a novembre, la donna ha denunciato il tutto ai militari, che hanno ricostruito tutte le precedenti violenze, giustificate in passato come incidenti domestici.