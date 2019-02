La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Il robusto anticiclone favorisce l'afflusso di una massa d'aria estremamente mite sul Nordovest. Giornata di bel tempo da mattino a sera sulla Lombardia, con clima mite a tutte le quote, seppur con il transito di velature e nubi alte. Valori termici in pianura di poco sotto i 20°C, fino a 15-17°C sui 1000-1500m. Zero termico ben oltre i 3000m. Ventilazione debole in pianura, per lo più occidentale.

Le previsioni a Lecco

A Lecco cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni a Cremona

A Cremona cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,4 µg/m³.