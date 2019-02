Cade dal tetto di un edificio a Meda, grave un operaio di 49 anni

È in gravi condizioni un operaio di 49 anni, rimasto ferito dopo essere caduto dal tetto di un edificio in costruzione a Meda, in provincia di Monza e Brianza. È successo all'interno del cantiere edile dell'Istituto Auxologico Italiano, poco prima delle 14 del 26 febbraio. L'uomo, dipendente di un'azienda milanese, è precipitato da circa quattro metri, sbattendo la testa. È stato trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano. Sono in corso le indagini della polizia locale per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.