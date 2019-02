Magnago, investito mentre attraversa la strada: morto 24enne

Un ragazzo di 24 anni è morto in ospedale nella mattina di martedì 26 febbraio, dopo essere stato investito da un'auto. Il tragico incidente è avvenuto nella sera di lunedì 25 febbraio a Magnago, in provincia di Milano. Secondo quanto emerso, Salvatore Carbone, originario di Busto Arsizio, in provincia di Varese, stava attraversando la strada vicino alle strisce pedonali quando è stato travolto da una Peugeot 207 guidata da un 33enne albanese. Soccorso, Carbone è stato trasportato e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Legnano, in provincia di Milano, ma non ce l'ha fatta. L'automobilista è risultato negativo all'alcol test. Sull'incidente i carabinieri hanno avviato le indagini.