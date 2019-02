Treviglio, grave operaio: mano incastrata dentro un macchinario

Un dipendente di un’azienda che produce dolciumi è rimasto gravemente a una mano in un infortunio avvenuto alle 15 di oggi, lunedì 25 febbraio, a Treviglio in provincia di Bergamo. L’azienda in cui ha avuto luogo l'incidente, la ‘Piuma d’oro’, è situata in via Monte Santo. Dalle prime informazioni raccolte, l’uomo sarebbe finito con una mano incastrata all’interno di un macchinario. In soccorso dell'operaio sono intervenuti i mezzi del 118, e date le serie condizioni del ferito, anche l’elisoccorso. Sul posto sono giunti anche i tecnici di Ats e i carabinieri.