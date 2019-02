Milano, colti sul fatto mentre tentano di rapinare farmacia: arrestati

Tre rapinatori sono stati arrestati mentre stavano mettendo a segno una rapina in una farmacia di Milano, armati di taglierino. I malviventi, tutti con precedenti, hanno una età compresa tra i 41 e i 27 anni. Non si trattava del loro primo colpo: lo scorso 30 gennaio avevano già rapinato una sala giochi a Bovisio Masciago, in Brianza, sempre minacciando i presenti con un taglierino. I tre sono stati portati in carcere a San Vittore.

Indagini partite dal colpo del 30 gennaio

Proprio a seguito di quell’episodio, erano partite le indagini dei carabinieri della compagnia di Desio. Uno dei malviventi, in quell'occasione, era caduto ferendosi a una mano con il suo stesso taglierino, lasciando sul pavimento una sua impronta. Attraverso la comparazione in banca dati i militari hanno individuato sia lui che i complici, pedinandoli per giorni, fin quando non sono entrati nella farmacia milanese per rapinarla.