Milano, preso pirata della strada che investì un ciclista

Un trentacinquenne di Sesto San Giovanni è stato denunciato dalla polizia locale di Milano per omissione di soccorso. L’uomo aveva travolto un ciclista in via De Marchi lo scorso sabato 23 febbraio, prima delle 5. La vittima, un 39enne di origini egiziane, è stato sbalzato sul cofano dell'auto sfondando il parabrezza, per poi cadere a terra. Da allora si trova ricoverato in coma farmacologico in prognosi riservata all'ospedale Niguarda. Insieme all’automobilista sono stati denunciati anche i due passeggeri che, come lui, non si sono curati del ferito.

La simulazione di furto d'auto

Il pirata della strada è stato denunciato anche per simulazione di reato: il 35enne infatti, rintracciato dagli agenti della polizia locale grazie ai filmati delle telecamere della zona, aveva negato il suo coinvolgimento nella vicenda esibendo una denuncia di furto dell'auto. La macchina, incidentata a seguito dell’impatto con il ciclista, si trovava invece nel garage del 35enne.

Le parole della vicesindaca Scavuzzo

"L'utilizzo di un sistema di telecamere integrato - ha sottolineato la vicesindaca Anna Scavuzzo, che ha la delega alla Sicurezza - permette indagini di contesto più rapide e più efficaci, soprattutto in casi come l'omissione di soccorso. Ringrazio la Polizia Locale e i Carabinieri per questa indagine tempestiva e coordinata, che ha visto la collaborazione fattiva anche dei colleghi di Sesto San Giovanni".