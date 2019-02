Milano, pizzaiolo spaccia nel locale in cui lavora a Ossona: arrestato

Vendeva la droga nello stesso locale in cui lavorava come pizzaiolo. Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Ossona, in provincia di Milano, dopo essere stato sorpreso in una pizzeria con hashish e cocaina. I carabinieri sono intervenuti dopo essere stati insospettiti dal via vai dei tossicodipendenti nel locale.

Spacciava quando rimaneva da solo a lavorare

Secondo le prime ricostruzioni il pizzaiolo, di origine tunisina e con dei precedenti legati alle sostanze stupefacenti, rimaneva spesso da solo a lavorare. In quei momenti si dedicava allo spaccio. L’uomo è stato trovato in possesso di 52 dosi di cocaina e sei di hashish. Il titolare dell'attività al momento risulta estraneo ai fatti.