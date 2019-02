Milano, spacciatore a 82 anni: arrestato "nonno pusher"

A Milano la polizia ha arrestato un uomo di 82 anni, pregiudicato per droga e che continua a fare il pusher nonostante l'età, dopo averlo sorpreso in casa a spacciare cocaina. L'anziano, Michele Bramante, conosciuto come "nonno pusher", era già stato arrestato il primo febbraio scorso per lo stesso reato ed è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina e di tutto il necessario per il confezionamento.

L'arresto dell'uomo

Quando è arrivata la polizia, nell'appartamento c'erano due acquirenti e una donna russa di 38 anni con la quale l'uomo convive. Gli agenti sono intervenuti, dopo la segnalazione di uno strano viavai dal suo condominio, in via Fleming, nella zona Ovest della città.