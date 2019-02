Milano, lancia petardo contro il centro sociale Ri-Make: denunciato

Un 38enne è stato denunciato per danneggiamento, accensione ed esplosione pericolosa dopo aver lanciato un grosso petardo all'interno dell'ex liceo Omero in via del Volga, a Milano, dove ha sede il centro sociale Ri-Make. L'episodio è avvenuto intorno alle 23 del 21 febbraio. I carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo subito dopo perché si trovavano in zona per un altro servizio. Il 38enne ha spiegato di aver compiuto il gesto perché esasperato dal rumore proveniente, soprattutto nel weekend, dallo spazio occupato. È escluso, al momento, che l'azione possa essere in qualche modo legata all'attività politica del centro.