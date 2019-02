Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Da Est subentra una massa d'aria decisamente più fredda, la quale favorisce un incremento della nuvolosità in giornata. Nubi più incisive su Prealpi e alte pianure, meno lungo il Po. Ventilazione orientale in accentuazione e clima più frizzante, con temperature diurne intorno ai 7-9°C. Ben soleggiato sulle Alpi Retiche.

Le previsioni a Lodi

A Lodi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Le previsioni a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,3 µg/m³.