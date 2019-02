Airuno, banda di ladri fa esplodere bancomat nella notte

Torna in azione la banda che fa esplodere gli sportelli bancomat per poi ‘ripulirli’ del denaro contenuto. L’ultimo colpo è stato messo a segno la scorsa notte ad Airuno, centro della Brianza in provincia di Lecco. La deflagrazione, che ha svegliato gli abitanti della zona, è avvenuta intorno alle 4. Preso di mira il bancomat della Banca di credito cooperativo Alta Brianza. I malviventi hanno utilizzato l’acetilene per far saltare in aria lo sportello di prelievo automatico. Il bottino è ancora in corso di quantificazione, mentre sono ingenti i danni alle strutture. Indagano i carabinieri del comando provinciale di Lecco.