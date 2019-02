Spacciatori arrestati nel Pavese dai carabinieri a cavallo

Due spacciatori marocchini, di 43 e 27 anni, sono stati fermati e arrestati nelle campagne del Pavese dai carabinieri a cavallo di Monza. Grazie a questi animali, affiancati dal nucleo carabinieri cinofili di Casatenovo (Lecco), è stato possibile effettuare controlli antidroga anche nelle aree più impervie della campagna pavese, tra i comuni di Torrevecchia Pia, Bascapè e Landriano.

Il sequestro

I militari hanno sorpreso in flagrante i due spacciatori, in un luogo utilizzato per gli incontri con i clienti. Sequestrati 45 grammi di cocaina, strumenti per il taglio e il confezionamento delle dosi, e 330 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Segnalate inoltre alla prefettura come abituali assuntori di sostanze stupefacenti sei persone, quattro delle quali residenti in provincia di Pavia e due in provincia di Lodi.