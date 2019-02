Nel Varesotto sono in corso le ricerche per trovare una minorenne che risulta irreperibile da ieri. Dalla notte, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate, in provincia di Varese, sono in azione nel territorio di Busto Arsizio. Due squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro, insieme agli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso). Il campo base delle ricerche è stato allestito in via De Curtis a Busto. Sul posto è stata attivata una Unità di Crisi Locale che sta coordinando le operazioni.