Si è presentata in questura a Milano dicendo di essere una ricercata, convinta però che avrebbe evitato il carcere poiché è al secondo mese di gravidanza. Ma la donna, 26 anni, è stata comunque arrestata e portata nel carcere di San Vittore. La sospensione della condanna è applicata dal Tribunale di Milano per specifiche situazioni, ma nel suo caso il provvedimento era stato emesso dal Tribunale di Cuneo e gli agenti, dopo aver accompagnato la futura madre in ospedale per la visita ginecologica di routine, l’hanno portata a San Vittore. La donna, italiana con origini slave, era ricercata per scontare una pena per reati contro il patrimonio di 7 anni, 10 mesi e 10 giorni.